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  3. 15 Nisan 2020 18:10

Mardin'de 2 çocuk babası, koronavirüsten öldü

Mardin’in Derik ilçesinde corona virüs testi pozitif çıkan Nurettin Çınar (41), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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