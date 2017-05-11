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  3. 11 Mayıs 2017 22:15

Mardinde 76 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’de düzenlenen operasyonda iki tırın gizli bölmelerinde 76 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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