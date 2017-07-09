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  3. 09 Temmuz 2017 09:45

Mardinde katliam gibi kaza: 4 ölü, 7 yaralı

Mardin-Diyarbakır yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç alev alev yandı. Olayda 4 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi de yaralandı.

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