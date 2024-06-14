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Mardin’de petrol kuyusunun dibinde dev yangın

Mardin'de Suriye sınırındaki mayınlı bölgede çıkan ve petrol arama tesisi ile petrol kuyusunun çevresine ilerleyen yangın büyük korkuya yol açtı.

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