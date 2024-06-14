Anasayfa Video Galeriler Gündem Mardin’de petrol kuyusunun dibinde dev yangın Mardin’de petrol kuyusunun dibinde dev yangın 14 Haziran 2024 Cuma Saat: 07:56 Mardin'de Suriye sınırındaki mayınlı bölgede çıkan ve petrol arama tesisi ile petrol kuyusunun çevresine ilerleyen yangın büyük korkuya yol açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666bcd7956b6959b0c0e1653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Amedspor'a imza atan Ersun Yanal'ın imza töreninde ilginç anlar Karavan vurguncusu dolandırıcılık çetesine suçüstü İsrail mancınıkla ateş topu fırlattı Survivor All Star'da ''çakarlı araç'' ayıbı Sokak köpeğine kürekle saldırdı; o anlar kamerada Bayram tatili başlamadan trafik çilesi başladı Bayram göçü başladı: TEM Otoyolu'nda yoğunluk Usta oyuncu Murat Soydan'a veda Bir maganda daha: Yol isteyen ambulans şoförünü dövdü