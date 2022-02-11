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  4. Mardin'de sokak ortasında silahlı çatışma: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Mardin'de sokak ortasında silahlı çatışma: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Mardin'in Artuklu ilçesinde aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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