Anasayfa Video Galeriler Gündem Mardin'de sokak ortasında silahlı çatışma: Dehşet anları saniye saniye kamerada Mardin'de sokak ortasında silahlı çatışma: Dehşet anları saniye saniye kamerada 11 Şubat 2022 Cuma Saat: 19:45 Mardin'in Artuklu ilçesinde aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6206929f98e278021e356a63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Nebati'den enflasyon ve dolar kuru için dikkat çeken ifade Silahlı, dayaklı, kadın kıyafetli mide bulandıran işkence Ailesiyle barışmak için Esra Erol'a geldi, "Bu yaşta ben dul kalamam''' diyerek isyan etti Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen hayatını kaybetti Erdoğan günler sonra kameralar karşısında; hedefinde yine muhalefet vardı Bakan Soylu isyan etti: ''Biz senin deneme tahtan mıyız?'' Halk Ekmek'ten sonra fırın ekmeğine de büyük zam! Bakan Soylu talimat vermişti! Polis gündüz vakti tek tek paketledi Zürafa Sokak'ta kentsel dönüşüm başladı