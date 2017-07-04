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  3. 04 Temmuz 2017 20:15

Mardinde terör örgütü PKKya ağır darbe

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruldu.

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Ateş cambazı az kalsın yanıyordu
Ateş cambazı az kalsın yanıyordu
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Silikon mağduru Merve hemşireye dolgu malzemesi zimmeti suçlaması
Silikon mağduru Merve hemşireye dolgu malzemesi zimmeti suçlaması
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Arkadaşları vurulan pazarcı esnafı ev bastı: 4 yaralı
Arkadaşları vurulan pazarcı esnafı ev bastı: 4 yaralı
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Günlerdir ormanda yaşıyorlardı! Yakalandılar
Günlerdir ormanda yaşıyorlardı! Yakalandılar
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Pazar yerinde köfteciyi vurup rastgele ateş açtılar: 4 yaralı
Pazar yerinde köfteciyi vurup rastgele ateş açtılar: 4 yaralı
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Şoföre sinirlenen kadın yolcu otobüsü taş yağmuruna tuttu
Şoföre sinirlenen kadın yolcu otobüsü taş yağmuruna tuttu