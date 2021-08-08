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Mardin'de toz fırtınası etkili oldu

Suriye'den gelen toz fırtınası, dün Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınır boyunca etkili oldu, vatandaşlar evlerinin kapı ve pencerelerini açmadı.

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