Mardin'in 5 ilçesinden alevler yükseldi

Mardin'in Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Midyat ilçelerinde anız ve örtü yangınları çıktı. Ekipler yangınlara müdahale ediyor.

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