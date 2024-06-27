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  4. Mardin'in 5 ilçesinden alevler yükseldi

Mardin'in 5 ilçesinden alevler yükseldi

Mardin'in Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Midyat ilçelerinde anız ve örtü yangınları çıktı. Ekipler yangınlara müdahale ediyor.

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