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  4. Mardinli Marilyn Monroe'nun 6 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

Mardinli Marilyn Monroe'nun 6 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

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Mardin'de yaşayan ve 'Mardinli Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek A. hakkında 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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