Anasayfa Video Galeriler Gündem Mardinli Marilyn Monroe'nun 6 yıl 4 aya kadar hapsi istendi Mardinli Marilyn Monroe'nun 6 yıl 4 aya kadar hapsi istendi 02 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 14:40 Güncelleme: 02 Ekim 2024 Çarşamba 14:40 Mardin'de yaşayan ve 'Mardinli Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek A. hakkında 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fd3143009e5ebc1b0743e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu da emlak dolandırıcılığı: Hem parasından, hem de iş yerinden oldu Türkiye'de ilk kez denizde görüntülendi: Onun adı Parmak kopartan böceği 14 gündür aralıksız hapşırıyordu... Nedeni belli oldu Diyarbakır'daki UNESCO Listesi'ndeki 8 bin yıllık cennete ''renk'' geldi Bu da Türkiye'nin el yapımı güneş enerjili motosikleti İstanbul Boğazı'nda mide bulandıran görüntü: Lağım suyu boğazı kapladı Enayiliğimize doymayalım: Sadece 1 günde 13 bin TL kazanç... Trafikte taksici - kadın yolcu kavgası: ''Paramı ver'', ''Götürmedin ki'' At üstündeki kırbaçlı zorbaya gözaltı: Tatil yapan aile hayatlarının şokunu yaşadı