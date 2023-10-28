  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Market çalışanı kadına erkek şiddeti kamerada

Market çalışanı kadına erkek şiddeti kamerada

Güncelleme:

İstanbul'da zincir markette çalışan genç kadın, erkek müşteri tarafından feci şekilde darp edildi. O anlar kameraya yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Hizbullah, İsrail'e ait tankları böyle vurdu
Gazze'ye giren İsrail güçlerinin görüntüleri yayınlandı
Ölüm halı sahada yakaladı! Bir anda yere yığıldı
Taksici cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da İsrail protestosu! Başkonsolosluk binasına havai fişek attılar
KYK yurdunda binlerce kişilik protesto
Galatasaray'da Mauro Icardi kararı
Liseli mucitler deniz suyundan içme suyu elde etti! TÜBİTAK ödül verdi
Can Atalay için adliyede oturma eylemi