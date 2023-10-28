Anasayfa Video Galeriler Gündem Market çalışanı kadına erkek şiddeti kamerada Market çalışanı kadına erkek şiddeti kamerada 28 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 12:30 Güncelleme: 28 Ekim 2023 Cumartesi 12:30 İstanbul'da zincir markette çalışan genç kadın, erkek müşteri tarafından feci şekilde darp edildi. O anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653cd4b48beac56ea1753233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hizbullah, İsrail'e ait tankları böyle vurdu Gazze'ye giren İsrail güçlerinin görüntüleri yayınlandı Ölüm halı sahada yakaladı! Bir anda yere yığıldı Taksici cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da İsrail protestosu! Başkonsolosluk binasına havai fişek attılar KYK yurdunda binlerce kişilik protesto Galatasaray'da Mauro Icardi kararı Liseli mucitler deniz suyundan içme suyu elde etti! TÜBİTAK ödül verdi Can Atalay için adliyede oturma eylemi