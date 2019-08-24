Market çalışanın kadın iş arkadaşına saldırdığı anlar kamerada
24 Ağustos 2019 23:30
Market çalışanın kadın iş arkadaşına saldırdığı anlar kamerada
Beylikdüzü’nde bir market çalışanı, kadın iş arkadaşının boğazını sıkıp yere attı, ardından da tekmeleyerek darp etti. Şüphelinin iş arkadaşını darp ettiği o anlar ise saniye saniye işyeri kamerasına yansıdı. Olay, Beylikdüzü’nde bulunan bir markette 7 Temmuz günü saat 11.30 sıralarında yaşandı. Bir market çalışanı ile aynı markette çalışan Azime T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle...