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  3. 07 Nisan 2017 23:50

Market çıkışı amcalarının silahlı saldırısına uğradılar: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir çift marketten çıktıkları esnada amcaları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda kadın hayatını kaybederken, kocası ise ağır yaralandı.

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