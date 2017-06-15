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  3. 15 Haziran 2017 15:15

Market gibi Hayır Çarşısı

Elazığ'da belediye tarafından geçtiğimiz yıl "veren el ile alan elin" birbirlerini görmeden buluşturmak için faaliyete geçirdiği Hayır Çarşısı, her ay ortalama 3 bin aileye market gibi gıdadan, giyime, mobilyadan, beyaz eşyaya kadar bir çok ürün

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Çinde anaokulunda patlama
Çinde anaokulunda patlama
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İstanbul'da AVM'ye 'Bomba ihbarı'
İstanbul'da AVM'ye 'Bomba ihbarı'
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Esenyurtta bir AVMde bomba paniği
Esenyurtta bir AVMde bomba paniği
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İstanbulda sağanak yağış! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
İstanbulda sağanak yağış! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
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Antikacıların gözdesi tarihi gramofonlar
Antikacıların gözdesi tarihi gramofonlar
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İmam nikahlı eşini kıskançlık yüzünden öldürdü
İmam nikahlı eşini kıskançlık yüzünden öldürdü