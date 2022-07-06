Anasayfa Video Galeriler Gündem Market hırsızı kadın çalışanı yerde sürükledi Market hırsızı kadın çalışanı yerde sürükledi 06 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 14:00 Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 ayrı işyerinden değişik tarihlerde paketler halinde kaşar peyniri çaldığı belirlenen şüpheli polis tarafından yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c56b4f8bf15c71590bec63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık yöntemi Kurban Bayramı da gurbetçilerin bayramı oldu! Burası Edirne! Konumu sır gibi saklanıyor! Gizli cennete gitmek için 2 saat yürüyorlar Köpeği ezip geçti, hiç bir şey yokmuş gibi yoluna devam etti İstanbul'da 2 aile çatıştı, çok sayıda yaralı var! Pitbullu gasp dehşeti kamerada Ahu Tuğba’dan Meriç Erkan’a olay sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurtdışına gitmek isteyen doktorlara: Giderlerse gitsinler İstanbul'da güpe gündüz kadına şiddet, tekme tokat darp etti!