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Market hırsızı kadın çalışanı yerde sürükledi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 ayrı işyerinden değişik tarihlerde paketler halinde kaşar peyniri çaldığı belirlenen şüpheli polis tarafından yakalandı.

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