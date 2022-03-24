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Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp alışveriş yaptı

Gaziantep'te bir belediye işçisi alışveriş yapmak istediği marketin önüne geldiğinde ayağındaki çamurlu ayakkabıları aklına geldi ve öyle bir şey yaptı ki bir anda Türkiye2nin gündemine oturdu.

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