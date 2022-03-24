Anasayfa Video Galeriler Gündem Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp alışveriş yaptı Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp alışveriş yaptı 24 Mart 2022 Perşembe Saat: 12:55 Gaziantep'te bir belediye işçisi alışveriş yapmak istediği marketin önüne geldiğinde ayağındaki çamurlu ayakkabıları aklına geldi ve öyle bir şey yaptı ki bir anda Türkiye2nin gündemine oturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623c4015c48c47467d59d723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kasa fareleri kamerada... Sürükleye sürükleye çaldılar İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Bakın neyi çaldılar Trafikte öldüresiye dayak kamerada Derbi maçta sahaya bomba atıldı! Korkunç anlar kamerada Ukrayna Rus gemisini böyle vurdu Diyarbakır'da büyük patlama, yaralılar var İtfaiye ekipleri çatışmanın ortasında kaldı! Dehşete düşüren anlar kamerada Hastanede yaşlıları böyle tuzağa düşürüyordu; yakalandı Sınıfta infial yaratan görüntü! Öğretmenine yaptığı hareketlere tepki yağdı