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  3. 25 Mayıs 2017 10:45

Market sahibini kovalayıp soyguna devam ettiler

Şişli’de 3 hırsız girdikleri marketin sahibini önce bıçakla kovaladı sonra dükkanı soydu. Sigaralar ve 10 bin lira ile kayıplara karışan hırsızların güvenlik kameralarına yansıyan rahat tavırları görenleri hayrete düşürdü.

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O 'magandalar' serbest
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