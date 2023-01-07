Anasayfa Video Galeriler Gündem Market sapığı kamerada! İğrenç taciz! Market sapığı kamerada! İğrenç taciz! 07 Ocak 2023 Cumartesi Saat: 09:55 Güncelleme: 07 Ocak 2023 Cumartesi 09:55 İstanbul Kağıthane'de marketteki bir kadının kıyafetinin altından görüntüsünü çektiği öne sürülen şüpheli tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b9176357a2eb6fb87e90c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müge Anlı'daki iddialar kan dondurmuştu; Sinan S. gözaltında! O illerimiz yeni güne karlar altında uyandı! Elazığın merkezine mevsimin ilk karı yağdı Erzincan ve Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisi artırdı Yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı Konserde taciz anı kamerada Sabiha Gökçen Havaalanı'nda tavşan kazası Sibirya soğukları o şehrimizi esir aldı! Göl bile dondu Kılıçdaroğlu: ''İmamoğlu’nun kılını dahi teslim etmeyiz''