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  4. Market sapığı kamerada! İğrenç taciz!

Market sapığı kamerada! İğrenç taciz!

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İstanbul Kağıthane'de marketteki bir kadının kıyafetinin altından görüntüsünü çektiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

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