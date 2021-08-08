Anasayfa Video Galeriler Gündem Market sepetini doldurup kaçtı Market sepetini doldurup kaçtı 08 Ağustos 2021 Pazar Saat: 14:00 İstanbul Esenyurt'ta, bir kadın müşteri gibi girdiği marketten bin liralık ürünü sepete doldurup, parasını vermeden kayıplara karıştı. Kadının alışveriş yapıp, para vermeden marketten ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610fb9499a83ba3b5d154e33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mardin'de toz fırtınası etkili oldu Süleyman Soylu'nun acı günü Yunanistan'ın göçmenleri ıssız adaya bıraktığı anlar kamerada Mersin sağanak yağışa teslim Balıkesir'de otobüs faciası: 15 ölü, 17 yaralı Ankara'da istinat duvarı çöktü Yufka açarken 5 metre yükseklikten düştü Denizde feci olay! 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Canlı yayında bomba iddia: CHP, AK Partili eski bakana adaylık teklif etti