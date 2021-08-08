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Market sepetini doldurup kaçtı

İstanbul Esenyurt'ta, bir kadın müşteri gibi girdiği marketten bin liralık ürünü sepete doldurup, parasını vermeden kayıplara karıştı. Kadının alışveriş yapıp, para vermeden marketten ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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