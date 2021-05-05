Anasayfa Video Galeriler Gündem Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı 05 Mayıs 2021 Çarşamba Saat: 14:46 Edirne'de tam kapanma uygulamasında 18 yaş altı çocuklarıyla alışverişe gidelere polis ceza kesti. Polisin ceza kestiği kimi vatandaşlar "çocuk benim değil ceza kesemezsin" diye kimisi de "kurban olayım ceza yazmayın" diye polise tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6092858412ccee1e9601e7f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti'den CHP için skandal paylaşım! Rus kadınların cami karşısı sporu İslam dünyasını ayağa kaldırdı! Pırlanta yüzüklerini yanlışlıkla çöpe atınca... ''MHP'li ismin hakaret ettiği spiker Ebru Baki'den özür dilemeli'' Çilingirlerden kritik uyarı: ''7 Mayıs'tan sonra anahtarınızı kaybetmeyin!'' Yerli lazer silah SİHA’yı 12'den vurdu! İstanbul'da ''laf atma'' meydan savaşı! İstanbul'da film gibi rehine operasyonu! CHP’den AK Parti'ye 128 saniyelik ''tam'' kapanma videosu