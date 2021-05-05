Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Edirne'de tam kapanma uygulamasında 18 yaş altı çocuklarıyla alışverişe gidelere polis ceza kesti. Polisin ceza kestiği kimi vatandaşlar "çocuk benim değil ceza kesemezsin" diye kimisi de "kurban olayım ceza yazmayın" diye polise tepki gösterdi.

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