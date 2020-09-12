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  3. 12 Eylül 2020 10:20

Marketi soyan gaspçıya meydan dayağı kamerada

Video Galeri
Balıkçıların ağına bir dev takıldı
Balıkçıların ağına bir dev takıldı
Video Galeri
Antalya'da sokak ortasında ilginç anlar!
Antalya'da sokak ortasında ilginç anlar!
Video Galeri
Canlı yayında Türkiye'ye ''cemaat'' ve ''tarikat'' dersi!
Canlı yayında Türkiye'ye ''cemaat'' ve ''tarikat'' dersi!
Video Galeri
Cemaat ile polis adliyede birbirine girdi!
Cemaat ile polis adliyede birbirine girdi!
Video Galeri
Çırılçıplak çocuk parkına daldı!
Çırılçıplak çocuk parkına daldı!
Video Galeri
Atını yumruklayan Halis Karataş'a bir ceza daha
Atını yumruklayan Halis Karataş'a bir ceza daha
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