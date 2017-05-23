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TANSU ÇİLLER HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI
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  3. 23 Mayıs 2017 12:45

Marketler zincirinin bölge deposunda yangın

Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) marketler zincirinin bölge deposunda çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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Altınbaş, “Gelecek gençlikte ve onlara bol yatırım yapmalıyız!”
Altınbaş, “Gelecek gençlikte ve onlara bol yatırım yapmalıyız!”
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Mümkünse inelim artık yakıtımız kalmadı
Mümkünse inelim artık yakıtımız kalmadı
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Yer: İzmir... Bu görüntüler sosyal medyayı salladı!
Yer: İzmir... Bu görüntüler sosyal medyayı salladı!
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Balonlarla yüzdürülerek yeniden batırıldı
Balonlarla yüzdürülerek yeniden batırıldı
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ABD Başkanı Trump, Filistin lideri Mahmud Abbasla görüşüyor
ABD Başkanı Trump, Filistin lideri Mahmud Abbasla görüşüyor
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İngiltere Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi
İngiltere Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi