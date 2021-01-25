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  3. 25 Ocak 2021 09:00

Marketlerdeki gizli zam gözler önüne serildi

CHP Trabzon Milletvekili, marketlerde yaptığı incelemeler sonucunda birçok ürünün gramajlarını düşürerek fiyatının sabit tutulduğunu aslında ürünlere gizli zam yapıldığını açıkladı.

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