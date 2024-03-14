Anasayfa Video Galeriler Gündem Marketlere ceza yağdı! Ürün başına 2 bin 172 TL... Marketlere ceza yağdı! Ürün başına 2 bin 172 TL... 14 Mart 2024 Perşembe Saat: 10:35 Güncelleme: 14 Mart 2024 Perşembe 10:35 Erzurum'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Etiket ile kasa fiyatları arasında fark çıkan marketlere ürün başı 2 bin 172 TL ceza kesildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f2a8d7be2fe7d1a20a8fd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem uzmanı iki fayı işaret etti: ''Aynı anda kırılırsa 7.7'lik deprem olur'' Türkiye'nin gururu yerli TİHA, AKINCI bir kez daha 12'den vurdu İstanbul'da kentsel dönüşüm yıkımında hem kahreden hem şoke eden manzara İstanbul'da yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü Antalya'yı önce hortum ardından kar vurdu! İstanbul trafiğinde kanlı yol verme kavgası; bıçaklayıp kaçtı 4 günde 2 bin 614 firari suçlu yakalandı Arabanın altında kalan çocuğu kurtarmak için camdan atladı Hastaneye silahlı baskın! 7 kişi yaralandı