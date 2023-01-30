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Marketlerin ''pes'' dedirten yeni etiket oyunu ifşa oldu!

Türkiye'de her geçen gün artan geçim sıkıntısıyla markete giden vatandaş eli boş dönmek zorunda kalırken, marketlerin yeni etiket oyunu görenlere "pes" dedirtti.

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