Anasayfa Video Galeriler Gündem Marketlerin ''pes'' dedirten yeni etiket oyunu ifşa oldu! Marketlerin ''pes'' dedirten yeni etiket oyunu ifşa oldu! 30 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 08:50 Türkiye'de her geçen gün artan geçim sıkıntısıyla markete giden vatandaş eli boş dönmek zorunda kalırken, marketlerin yeni etiket oyunu görenlere "pes" dedirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d75a9e4914bf1f53227123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenerbahçe o transferi resmen açıkladı Erdoğan'a bu video ile ''aldatıyorsun'' dedi İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! Tüneli düğün salonuna çevirdiler İstanbul'da otomobil asker eğlencesine daldı, ölü ve yaralılar var Pelin Akil'e çirkin saldırı: ''Anneme, babama, sülaleme küfür etti'' Karadeniz'in cenneti Ayder'de renkli kar festivali Mansur Yavaş müjdeyi verdi: ABB ucuz et satacak! Akşener'den Erdoğan'ı kızdıracak yeni video Beklenen tarih belli oldu; Muhalefet adayını açıklıyor