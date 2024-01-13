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  4. Markette 20 lira olan limon, bahçede 1 lira

Markette 20 lira olan limon, bahçede 1 lira

Adana'da birçok üreticinin gelir kapısı olan limon, bu yıl dalında kaldı. Bahçede kilogram fiyatı 1 liranın altına düşen limon, ülke genelinde market raflarında ise 20 lirayı aşan fiyatlarda satılıyor.

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