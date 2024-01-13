Anasayfa Video Galeriler Gündem Markette 20 lira olan limon, bahçede 1 lira Markette 20 lira olan limon, bahçede 1 lira 13 Ocak 2024 Cumartesi Saat: 13:00 Adana'da birçok üreticinin gelir kapısı olan limon, bu yıl dalında kaldı. Bahçede kilogram fiyatı 1 liranın altına düşen limon, ülke genelinde market raflarında ise 20 lirayı aşan fiyatlarda satılıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a25f4f3d26af2636079313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medya fenomenine ceza üstüne ceza: 1 milyon TL'yi buldu Şehit haberlerinin ardından CNN Türk canlı yayınında skandal! 20 terörist daha etkisiz hale getirildi İstanbul'da 4 dakikada akılalmaz hırsızlık 2 kız kardeşin korkunç sonu... Birliklte can verdiler Şehit Müslüm Özdemir'in ailesi depremzede çıktı, aileye acı haber çadırda verildi.. Irak'ın kuzeyine hava harekatı; 29 hedef imha edildi 8 yaşındaki çocuk ailesini ölümden kurtardı Şafak vakti dev operasyon: 113 zanlı gözaltında!