Markette 20 lira olan limon, bahçede 1 lira

Adana'da birçok üreticinin gelir kapısı olan limon, bu yıl dalında kaldı. Bahçede kilogram fiyatı 1 liranın altına düşen limon, ülke genelinde market raflarında ise 20 lirayı aşan fiyatlarda satılıyor.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a25f4f3d26af2636079313" allowfullscreen></iframe>