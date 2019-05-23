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  3. 23 Mayıs 2019 16:53

Markette bozuk kaymak kavgası

İstanbul Kasımpaşa'da eşiyle birlikte markete gelen bir kişi, aldığı kaymağın bozuk olduğunu iddia ederek market görevlisiyle tartıştı. Kadın ve kasiyerin yaralandığı kavga kameraya yansıdı.

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