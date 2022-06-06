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  4. Markette cirit atan fare müşteri kamerasında! Skandal görüntüler

Markette cirit atan fare müşteri kamerasında! Skandal görüntüler

İstanbul'da bir zincir marketin pastane bölümünde cirit atan farenin kurabiyeleri yeme anı kameraya yansıdı.

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