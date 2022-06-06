Anasayfa Video Galeriler Gündem Markette cirit atan fare müşteri kamerasında! Skandal görüntüler Markette cirit atan fare müşteri kamerasında! Skandal görüntüler 06 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 13:55 İstanbul'da bir zincir marketin pastane bölümünde cirit atan farenin kurabiyeleri yeme anı kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629ddd2bad523d56396251e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emekli vatandaş böyle isyan etti: ''Benim vergimle aldıkları maaş haram olsun'' Karadeniz'in zeminine boru döşeyecek gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti Otobüste sapık var! Bir de utanmadan ''2 çocuk babasıyım'' dedi İspanya değil Rize! Arenadan kaçan boğalar ortalığı birbirine kattı 80 kişinin karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü İki yaşlı adamın kavgası cinayetle bitti! O anlar kamerada Bu reklam filmi bir ülkeyi karıştırdı: ''Hastalıklı ve iğrenç!'' İmam Hatip'teki çay gününde dansöz oynattılar Kan donduran cinayeti itiraf etti