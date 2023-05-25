Anasayfa Video Galeriler Gündem Markette çocuğu taciz eden sapık tutuklandı Markette çocuğu taciz eden sapık tutuklandı 25 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 17:45 Edirne'de bir markette 8-9 yaşlarındaki çocuğa elle tacizde bulunan sapık, polis tarafından yakalanıp, tutuklandı. Taciz anları, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646f74827a015077ec1eab33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ünlü AVM'de yangın! Bu bitki her derde deva: Boğazları temizliyor, şeker hastalığına iyi geliyor Bir boşanma aşamasındaki kadın cinayeti daha: Sokak ortasında katletti! HDP ve YSP 2'nci tur kararını resmen açıkladı Ümit Özdağ: ''Depremzedeye parayla, Suriyeliye bedava... Böyle zulüm görülmedi'' Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu Korkunç kaza kamerada: Minik çocuğa hem çarptı, hem ezdi! İstanbul'da kadınlara çirkin saldırı İstanbul'da yine indirim yine izdiham!