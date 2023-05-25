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Markette çocuğu taciz eden sapık tutuklandı

Edirne'de bir markette 8-9 yaşlarındaki çocuğa elle tacizde bulunan sapık, polis tarafından yakalanıp, tutuklandı. Taciz anları, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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