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  3. 29 Eylül 2019 13:50

Markette dehşet anları ! Kasiyerin boğazına bıçak dayadı

İstanbul Küçükçekmece'de yüzü maskeli bir gaspçı, girdiği markette kadın kasiyerin boğazına bıçak dayayıp, kasadaki parayı alarak kaçtı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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