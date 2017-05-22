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  3. 22 Mayıs 2017 00:15

Markette dehşet anları

Çalışanla tartışan şahıslar markette terör estirdi.

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Önce aracına ateş açtı, sonra araçtan indirip dövdü
Önce aracına ateş açtı, sonra araçtan indirip dövdü
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Nijeryada en az 2 milyon kişi evsiz
Nijeryada en az 2 milyon kişi evsiz
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Baba ve oğluna silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Baba ve oğluna silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Rus mankenler Diyarbakırı salladı
Rus mankenler Diyarbakırı salladı
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Çocuklar yeni hayatlarına alışamadı
Çocuklar yeni hayatlarına alışamadı
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Trenle fotoğraf çekinmek isterken canlarından oluyorlardı
Trenle fotoğraf çekinmek isterken canlarından oluyorlardı