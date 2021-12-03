Anasayfa Video Galeriler Gündem Markette dehşet kamerada! Markette dehşet kamerada! 03 Aralık 2021 Cuma Saat: 13:16 Şanlıurfa’da, soygun için girdiği markette, başına silah dayadığı kasiyerin bağırmasıyla kaçan 29 yaşındaki zanlı güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61a9ee8faaac581f2349f2a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Dolar alıp başını gitmedi, doların buraya gelmesi istendi'' Odabaşı: ''Her türlü dışlayıcılıkla mücadelede kamusal dayanışma önemli'' Eski Bakan Güldal Akşit vefat etti TÜİK'e giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı 3 ilde Eren Kış-10 operasyonu başlatıldı Elon Musk'tan bir çılgın proje daha: Mini Tesla 1.900 Dolara satılacak! Esra Erol'da Fatma'nın son hali yürekleri yaktı Yakışıklı oyuncu gazetecilerin üstüne yürüdü Camdaki Kız'da Nalan Cana ve Adil'i yakaladı