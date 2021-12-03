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Markette dehşet kamerada!

Şanlıurfa’da, soygun için girdiği markette, başına silah dayadığı kasiyerin bağırmasıyla kaçan 29 yaşındaki zanlı güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalandı.

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