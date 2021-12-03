Markette dehşet kamerada!

Zafer Partisi'nden vatandaşlık alan Suriyeliler için oy veremesinler yasa teklifi

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Eski Bakan Güldal Akşit vefat etti

Geceleri ''pembe ışıkların'' yandığı bu evlerde ne oluyor ?