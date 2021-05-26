Anasayfa Video Galeriler Gündem Markette etek altı taciz rezaleti kamerada Markette etek altı taciz rezaleti kamerada 26 Mayıs 2021 Çarşamba Saat: 18:36 İzmir'in Buca ilçesinde bir markette kadınların gizlice görüntülerini çeken tacizci, güvenlik kamerasına yansıdı. Mağdur kadının şikayeti üzerine, polis şüphelinin peşine düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ae6af49dd26605c7559073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında borç cinayeti Yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 8 yaşındaki çocuğu köpeklerin önüne attı Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı; bir yasak aşk rezaleti daha Davutoğlu'nun açıklaması öncesi TBMM önünde barikat Fatih Tezcan’dan canlı yayında şoke eden iddia: ''Çok kan dökülecek'' Yasak tanımayanrezalete polisten alkışlı baskın Fildişi macunu deneyi hastanede bitti Gramı 500 TL'den satılıyor... O aslında bir zehir TBMM'de Erdoğan'a Bakan Soylu sürprizi