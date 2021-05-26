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Markette etek altı taciz rezaleti kamerada

İzmir'in Buca ilçesinde bir markette kadınların gizlice görüntülerini çeken tacizci, güvenlik kamerasına yansıdı. Mağdur kadının şikayeti üzerine, polis şüphelinin peşine düştü.

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