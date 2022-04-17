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  4. Markette taciz anları kamerada! İfadesi pes dedirtti

Markette taciz anları kamerada! İfadesi pes dedirtti

İstanbul Avcılar'da bir kadını takip ederek elle tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı. Ancak mahkemeye çıkarılan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

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