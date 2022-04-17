Markette taciz anları kamerada! İfadesi pes dedirtti

İstanbul Avcılar'da bir kadını takip ederek elle tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı. Ancak mahkemeye çıkarılan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

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