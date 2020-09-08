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  3. 08 Eylül 2020 22:25

Markette yarı çıplak taciz ve darp kamerada!

Muğla'daki bir markette kadın market işletmecisine sözlü tacizde bulunan kişi, ardından kadına saldırıda bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

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