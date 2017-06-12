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  3. 12 Haziran 2017 17:15

Markette yaşanan deprem paniği kamerada

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Çanakkale’de de hissedildi.

Video Galeri
Denizliyi yılan bastı
Denizliyi yılan bastı
Video Galeri
Depremde yaşanan panik anı kamerada
Depremde yaşanan panik anı kamerada
Video Galeri
Atılım LAP Şenlikleri'nde 28 proje yarıştı
Atılım LAP Şenlikleri'nde 28 proje yarıştı
Video Galeri
İzmirde deprem! |Vatandaşlar sokaklarda
İzmirde deprem! |Vatandaşlar sokaklarda
Video Galeri
Ege Denizi'nde 6.2 büyüklüğünde deprem!
Ege Denizi'nde 6.2 büyüklüğünde deprem!
Video Galeri
İzmirde deprem paniği güvenlik kamerasında
İzmirde deprem paniği güvenlik kamerasında