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  3. 03 Haziran 2017 11:45

Marketteki sucukları böyle çaldı!

Yalova'da bir hipermarkete giren şahsın tezgahtan aldığı 2 adet sucuğu çalıp pantolonuna sokup kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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