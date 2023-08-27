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Marmara Adası’nda can pazarı: Bir kişi öldü

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Balıkesir'in Marmara Adası'nda dört kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi.

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