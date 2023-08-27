Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmara Adası’nda can pazarı: Bir kişi öldü Marmara Adası’nda can pazarı: Bir kişi öldü 27 Ağustos 2023 Pazar Saat: 15:50 Güncelleme: 27 Ağustos 2023 Pazar 15:50 Balıkesir'in Marmara Adası'nda dört kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64eb469dc195a251cf2ed083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sigarayı bırakıp, milyonların hayalini gerçek yaptı Marmaray'da korkunç intihar Damadı evlendiğine pişman eden gelenek Silahlı market hırsızı kendini vurdu Mustafa Sarıgül bu sefer de robot Sophia’ya meydan okudu İstanbul'da şantiyede korkunç ölüm Ankara'da gizemli keşif... Oda oda metrelerce derine iniyor Beklenen gün geldi... A'dan Z'ye ara buluculuk dönemi başlıyor; işte detaylar Kepçenin gölgesi yetti; o bina toz bulutuna dönüştü