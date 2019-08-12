Marmara Adası’nda kontrol altına alınan yangın tekrar başladı
12 Ağustos 2019 18:40
Marmara Adası’nda kontrol altına alınan yangın tekrar başladı
Balıkesir’in Marmara Adası’nda çıkan ve kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın yön değiştirmesiyle tekrar başladı. Bazı evlerin tahliye edildiği öğrendi. Edinilen bilgiye göre, Marmara Adası’nda öğle saatlerinde çamlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle tekrar başladı. Yayılan alevler Manastır adı verilen yerleşim...