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  3. 13 Ağustos 2019 10:15

Marmara Adası’ndaki yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda dün saat 13.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 11 saat sonra kontrol altına alınabilen yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Ormanlık alanda telef olan hayvanlar kameralara yansırken, vatandaş gün doğar doğmaz arazilerine akın etti. Yangın mahalli drone ile havadan görüntülendi. Balıkesir’in Marmara Adası ilçesi Mestanağa bölgesinde, dün saat...

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