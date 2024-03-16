Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmara Bölgesi'nde korktuğumuz başımıza geldi Marmara Bölgesi'nde korktuğumuz başımıza geldi 16 Mart 2024 Cumartesi Saat: 12:00 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde su sıcaklığının uzun yıllar ortalamasına göre 3 derece daha yüksek olduğunu açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f55fc1522d42b7e30040b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul trafiğinde ''moonwalk'' danslı eylem 2 PKK'lı hain daha öldürüldü 3 yıl sürdü ve tamamlandı! Deprem erken uyarı sistemi 12 noktaya kurulacak Seçim sandıklarına, boyalı, molotof kokteylli saldırı 70 yaşındaki Türk gezgin 70 ülke gezdi Yarım otomobille, kaputta köpekle seyahat kamerada Böyle seçim konvoyu görülmedi... YRP'nin adayından bir garip seçim propagandası Bir yabancı suç örgütü lideri daha Türkiye'de yakalandı İstanbul Havalimanı'nda sıkışıp kalan İranlı akademisyen için karar verildi