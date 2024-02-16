Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmara Denizi'nde batan gemiden ilk görüntüler Marmara Denizi'nde batan gemiden ilk görüntüler 16 Şubat 2024 Cuma Saat: 10:55 Marmara Denizi'nde su alarak batan yük gemisi sonar cihazı ile 51 metre derinlikte tespit edildi. Deniz tabanına oturan gemiden ilk görüntüler geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cf14f99b085c43dd0f4ab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 4 yaşındaki oğlunu katletmişti... Serbest kaldı! Hastadan doktora yumruklu saldırı! O anlar kamerada 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı Gerçekten öte gözüken bu video gerçek değil! 10 şehidimizin katili nokta operasyonla etkisiz hale getirildi Cübbeli Ahmet'in yeni hedefi Acun Ilıcalı oldu CHP’den bir eksikli reklam filmi 9 ilde büyük operasyon! Onlarca gözaltı var Öldüren polis, öldürülen polis... Polis lojmanında kadın cinayeti!