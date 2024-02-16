Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmara Denizi'nde batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı! Marmara Denizi'nde batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı! 16 Şubat 2024 Cuma Saat: 21:35 Marmara Denizi'nde batan kargo gemisindeki 6 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürerken gemiye ait son görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cfaaf544ce398d9c01d593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Bayraktar, maden faciasında ''çatlak'' iddiasını doğruladı Taksici esnafından Mansur Yavaş’a tam destek: Her zaman yanındayız Kuyumcuda dehşet anları kamerada İstanbul'da 5 katlı apartmanda yangın Bir zamanlar lakabı Küçük Paris'ti... Türkiye'nin Çernobil'i oldu İstanbul'un burnunun dibinde deniz manzaralı hayalet site İYİ Parti'de toplu İmamoğlu istifası: ''Tam yol ileri'' Batan geminin kaptanının oğlundan ''ihmal'' iddiası İstanbul'da genç sevgililerin tartışması ölümle bitti