Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmara Denizi'nde kabus geri döndü Marmara Denizi'nde kabus geri döndü 15 Nisan 2023 Cumartesi Saat: 13:35 İstanbul Kadıköy sahilinde deniz yüzeyinde görülen kütleler müsilaj şüphesi yarattı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, bu mevsimde müsilaj görülebileceğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643a7de896c6544d232d31c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Atatürk'ün otomobiline Anıtkabir'de Emniyet'den büyük operasyon! Ünlü oyuncunun eşi suç örgütü lideri olmakla suçlanıyor Fazıl Say 100. Yıl Marşı'nın kaydını tamamladı 3 kez ertelenmişti bugün gerçekleşti... Türkiye'nin yerli uydusu İMECE uzayda! Euroleague'de büyük skandal! Türk Bayrağı'nı ellerinden aldılar Denizde kabus! Köpekbalığı kadın yüzücüyü böyle saldırdı Kılıçdaroğlu'ndan Tarkanlı ve Sertab Erener'li paylaşım İstanbul'da tatil yoğunluğu! Trafik durma noktasında Kilis'te 6 katlı apartman çöktü! O anlar kamerada