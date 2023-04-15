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Marmara Denizi'nde kabus geri döndü

İstanbul Kadıköy sahilinde deniz yüzeyinde görülen kütleler müsilaj şüphesi yarattı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, bu mevsimde müsilaj görülebileceğini söyledi.

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