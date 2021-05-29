  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Marmara Denizi'nde korkunç manzara

Marmara Denizi'nde korkunç manzara

Son aylarda Marmara Denizi'nin birçok noktasında görülen deniz salyası (müsilaj) havaların ısınmasıyla birlikte etkisini artırıyor. Deniz tabakasını kaplayan müsilajın bazı yerlerde darbeler ile delinemediği görüldü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kılıçdaroğlu'ndan ''Süleyman Soylu'' sorusuna yanıt: Değeri o kadar
Ünlü oyuncu İlker Aksum otomobiliyle takla attı
Aygün Aydın yataktan Hakan Sabancı'ya seslendi: Keşke burada olsaydın
Yolcu uçağında ''davetsiz misafir'' paniği
Erdoğan'ın gözü önünde oldu! Atatürk'e lanet okudu
Marmara Denizi'nde korkunç manzara - 2
Yer: İstanbul... Sokakları ''mavi su'' bastı, köpekler telef oldu
Nesli tehlike altındaki canlı İstanbul'da ortaya çıktı
Köprüden intihar edecekti, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı