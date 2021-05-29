Marmara Denizi'nde korkunç manzara

Son aylarda Marmara Denizi'nin birçok noktasında görülen deniz salyası (müsilaj) havaların ısınmasıyla birlikte etkisini artırıyor. Deniz tabakasını kaplayan müsilajın bazı yerlerde darbeler ile delinemediği görüldü.

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