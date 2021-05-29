Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmara Denizi'nde korkunç manzara Marmara Denizi'nde korkunç manzara 29 Mayıs 2021 Cumartesi Saat: 15:56 Son aylarda Marmara Denizi'nin birçok noktasında görülen deniz salyası (müsilaj) havaların ısınmasıyla birlikte etkisini artırıyor. Deniz tabakasını kaplayan müsilajın bazı yerlerde darbeler ile delinemediği görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b239f5bcdc39369330b9d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu'ndan ''Süleyman Soylu'' sorusuna yanıt: Değeri o kadar Ünlü oyuncu İlker Aksum otomobiliyle takla attı Aygün Aydın yataktan Hakan Sabancı'ya seslendi: Keşke burada olsaydın Yolcu uçağında ''davetsiz misafir'' paniği Erdoğan'ın gözü önünde oldu! Atatürk'e lanet okudu Marmara Denizi'nde korkunç manzara - 2 Yer: İstanbul... Sokakları ''mavi su'' bastı, köpekler telef oldu Nesli tehlike altındaki canlı İstanbul'da ortaya çıktı Köprüden intihar edecekti, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı