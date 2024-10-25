  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Marmara Denizi'nde müsilaj geri döndü

Marmara Denizi'nde müsilaj geri döndü

Güncelleme:

Marmara Denizi'nde müsilaj kabusu geri döndü. Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın 10 metreden başlayarak 24 metreye kadar yayıldığını belirterek, kirliliğin kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Erdoğan: Hava Kuvvetlerimiz ve MİT bu alçak saldırıya cevabımızı verdi
Erdoğan: Hava Kuvvetlerimiz ve MİT bu alçak saldırıya cevabımızı verdi
Okan Buruk apar topar ameliyata alındı
Okan Buruk apar topar ameliyata alındı
17 yaşındaki kıza istismar iddiası: Baltayla ortalığı birbirine kattı
17 yaşındaki kıza istismar iddiası: Baltayla ortalığı birbirine kattı
Alanya Kalesi'nden bisiklet inen genç sosyal medyayı salladı
Alanya Kalesi'nden bisiklet inen genç sosyal medyayı salladı
Maldivler değil Türkiye: Sonbaharda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Maldivler değil Türkiye: Sonbaharda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
''Böylesi ancak Türkiye'de olur'' dedirten mezarlık
''Böylesi ancak Türkiye'de olur'' dedirten mezarlık
Güneşli sonbaharın en gözde rotasıydı; o da yok oldu!
Güneşli sonbaharın en gözde rotasıydı; o da yok oldu!
Mehmetçik hainlere nefes aldırmıyor: 18 terörist etkisiz hale getirildi
Mehmetçik hainlere nefes aldırmıyor: 18 terörist etkisiz hale getirildi
Narin kaybolmadan 1 saat önce... Küçük kızın koşarak kaçtığı anlar kamerada
Narin kaybolmadan 1 saat önce... Küçük kızın koşarak kaçtığı anlar kamerada