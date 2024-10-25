Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmara Denizi'nde müsilaj geri döndü Marmara Denizi'nde müsilaj geri döndü 25 Ekim 2024 Cuma Saat: 18:35 Güncelleme: 25 Ekim 2024 Cuma 18:35 Marmara Denizi'nde müsilaj kabusu geri döndü. Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın 10 metreden başlayarak 24 metreye kadar yayıldığını belirterek, kirliliğin kontrol altına alınması gerektiğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671bbadb3ee76550c608f853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: Hava Kuvvetlerimiz ve MİT bu alçak saldırıya cevabımızı verdi Okan Buruk apar topar ameliyata alındı 17 yaşındaki kıza istismar iddiası: Baltayla ortalığı birbirine kattı Alanya Kalesi'nden bisiklet inen genç sosyal medyayı salladı Maldivler değil Türkiye: Sonbaharda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı ''Böylesi ancak Türkiye'de olur'' dedirten mezarlık Güneşli sonbaharın en gözde rotasıydı; o da yok oldu! Mehmetçik hainlere nefes aldırmıyor: 18 terörist etkisiz hale getirildi Narin kaybolmadan 1 saat önce... Küçük kızın koşarak kaçtığı anlar kamerada