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  3. 01 Kasım 2019 18:40

Marmara Denizi'ne çamur aktı

İstanbul'da dün öğlen saatlerinden bu yana süren sağanak yağmur nedeniyle Zeytinburnu'ndan Marmara Denizi'ne çamur aktı. Yaklaşık 2 kilometre açığa ulaşan çamur tabakası havadan drone ile görüntülendi.

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