Marmara Denizi'ne dalan profesör uyardı: ''Hayra alamet değil''

Marmara Denizi'ni saran müsilaj ile ilgili denizin dibinde inceleme yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, şu an için korkulacak bir durumun olmadığını söyledi. Prof. Dr. Sarı, ''Evsel atıkların yüzde 56'sı, arıtılmadan Marmara Denizi'ne karışıyor. Denizde 8 metreden 22-23 metreye kadar aşırı alg çoğalması var. Bu alg çoğalması; hayra alamet...

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