Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmara Denizi’ne mercan nakli operasyonu kamerada Marmara Denizi’ne mercan nakli operasyonu kamerada 18 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 13:55 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6284d0bda960d629cf1f8317" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk profesör egzamanın ilacını buldu! İstanbul'un ''uçan'' hırsızı kamerada! Mahallenin maskotuna dönüştü Akşener: ''Kasımpaşalı Erdoğan değil, Beştepeli bay kriz'' Bir restorasyon rezaleti daha! Tarihi medresenin restorasyonu rezaletle bitti Kapkaççılar iş başında! Yolda yürüyen kişinin telefonunu böyle çaldı İstanbul'da 200 TL'lik kaşla göz arasında hırsızlık kamerada ''Yan baktın, bakmadım'' kavgasında ortalık savaş alanına döndü Fay hattından çıkıyor, tüm dünyaya dağılıyor! Türkiye'nin gizli zenginliği Van’ın el değmemiş adası Maldivler’i aratmıyor