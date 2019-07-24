  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Temmuz 2019 15:57

Marmara Denizi'nin dibinde gizlenmiş halde bulundu

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde polisin eğitim dalışı sırasında trol ağları bulunarak imha edildi. Trol ağları deniz canlıların neslini tükettiği için kullanılmasına izin verilmiyor.

Video Galeri
Üsküdar’da metrobüs kazası: 11 yaralı
Üsküdar’da metrobüs kazası: 11 yaralı
Video Galeri
Ehliyetine el konulan alkollü sürücü sitem etti
Ehliyetine el konulan alkollü sürücü sitem etti
Video Galeri
Bangladeş’de selde 61 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş’de selde 61 kişi hayatını kaybetti
Video Galeri
Savcılıktan lüks villanın devlete geçmesinin reddine itiraz
Savcılıktan lüks villanın devlete geçmesinin reddine itiraz
Video Galeri
Şişli’de bir Moğol’u döverek öldüren zanlılar yakalandı
Şişli’de bir Moğol’u döverek öldüren zanlılar yakalandı
Video Galeri
İdlib’e hava saldırısı
İdlib’e hava saldırısı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM