  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 15 Ağustos 2020 12:40

Marmara Denizi'nin ortasında böyle bulundu!

Marmara Denizi ortasında motorsuz teknesinde mahsur kalan kişi, İDO feribotunun kaptanının dikkati sayesinde kurtarıldı. Mahsur kalan kişinin 3 gündür Marmara Denizi'nin ortasında yardım beklediği ortaya çıktı.

Video Galeri
İstanbul Boğazı’nda salgına rağmen ''dansözlü'' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı’nda salgına rağmen ''dansözlü'' yat partileri kamerada
Video Galeri
Cem Uzan'dan TakımZ paylaşımı
Cem Uzan'dan TakımZ paylaşımı
Video Galeri
Genç Parti ''kolları sıvadık'' kampanyasını başlattı
Genç Parti ''kolları sıvadık'' kampanyasını başlattı
Video Galeri
Duygu'nun evinde öldüğü erkek arkadaşı: ''Tartıştık, birkaç kez vurdum''
Duygu'nun evinde öldüğü erkek arkadaşı: ''Tartıştık, birkaç kez vurdum''
Video Galeri
Sümela Manastırı'nda 4 yıl sonra ilk ayin
Sümela Manastırı'nda 4 yıl sonra ilk ayin
Video Galeri
Polisim dedi, dolandırıp tehdit etti!
Polisim dedi, dolandırıp tehdit etti!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM